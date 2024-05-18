Паскаль Сиакам о 7-х матчах: «Побеждает обычно тот, кто играет жестче»

Теги Индиана Нью-Йорк НБА НБА плей-офф Паскаль Сиакам Баскетбол

Паскаль Сиакам поделился ожиданиями от седьмого матча с «Никс».

«Все сводится к самоотдаче, борьбе. Обе команды будут максимально выкладываться. Будет непросто. 

Всякое может случиться. Важно сохранять концентрацию, придерживаться плана. Побеждает обычно тот, кто играет жестче. Надо акцентировать на этом наше внимание», – сказал форвард «Индианы».

В шестой встрече Сиакам набрал 25 очков и 7 подборов, «Пэйсерс» победили 116:103, 3-3.

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2 комментария
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Побеждает обычно тот, у кого для начала набирается пять человек на игру, а тут к Никс вопросики
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Ответ Consistency
Побеждает обычно тот, у кого для начала набирается пять человек на игру, а тут к Никс вопросики
В седьмых матчах побеждает тот, у кого тренер не Тибодо (и не Риверс)
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