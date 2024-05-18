Паскаль Сиакам о 7-х матчах: «Побеждает обычно тот, кто играет жестче»
Паскаль Сиакам поделился ожиданиями от седьмого матча с «Никс».
«Все сводится к самоотдаче, борьбе. Обе команды будут максимально выкладываться. Будет непросто.
Всякое может случиться. Важно сохранять концентрацию, придерживаться плана. Побеждает обычно тот, кто играет жестче. Надо акцентировать на этом наше внимание», – сказал форвард «Индианы».
В шестой встрече Сиакам набрал 25 очков и 7 подборов, «Пэйсерс» победили 116:103, 3-3.