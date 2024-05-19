Кайри Ирвинг: «Работа не закончена, но мы определенно можем отпраздновать нынешний успех. Это было тяжело»

Кайри Ирвинг произнес речь перед командой в раздевалке после победы.

« » вышел в финал конференции во второй раз за три года, обыграв «Оклахому» (4-2) во втором раунде плей-офф.

«Хочу поблагодарить каждого из вас, парни. За ваши жертвы, все, что вы делаете, когда это не становится предметом всеобщего внимания. Я действительно ценю это.

Слова поддержки, которые мы говорим другу другу, сильно помогают. Сохраняйте позитивный настрой. Работа не закончена, но мы определенно можем отпраздновать нынешний успех. Это было трудно, по-настоящему тяжело», – заключил защитник «Мэверикс».

На счету в победном матче 22 очка, 2 подбора и 3 передачи при 9 из 23 с игры и 4 из 10 трехочковых. Защитник победил в 14-м матче, в котором его команда могла завершить серию плей-офф, продлив безупречную серию (14-0).