Кайри Ирвинг: «Работа не закончена, но мы определенно можем отпраздновать нынешний успех. Это было тяжело»

Теги Даллас НБА Баскетбол - видео Оклахома-Сити НБА плей-офф Кайри Ирвинг Баскетбол

Кайри Ирвинг произнес речь перед командой в раздевалке после победы.

«Даллас» вышел в финал конференции во второй раз за три года, обыграв «Оклахому» (4-2) во втором раунде плей-офф.

«Хочу поблагодарить каждого из вас, парни. За ваши жертвы, все, что вы делаете, когда это не становится предметом всеобщего внимания. Я  действительно ценю это.

Слова поддержки, которые мы говорим другу другу, сильно помогают. Сохраняйте позитивный настрой. Работа не закончена, но мы определенно можем отпраздновать нынешний успех. Это было трудно, по-настоящему тяжело», – заключил защитник «Мэверикс».

На счету Ирвинга в победном матче 22 очка, 2 подбора и 3 передачи при 9 из 23 с игры и 4 из 10 трехочковых. Защитник победил в 14-м матче, в котором его команда могла завершить серию плей-офф, продлив безупречную серию (14-0).

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6 комментариев
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Ответ kost68
жаль. но денвер их наверное закроет.
Денверу самим бы еще в финале конфы оказаться, не полетит у условного Мюррея и прощай
+9
0
+9
В этом году плей-офф ощущается интересным , реально есть интрига
+5
0
+5
Ответ kost68
жаль. но денвер их наверное закроет.
Денвер ещё никуда не вышел.
+4
-1
+3
Ответ kost68
ну миннесота закроет. что денвер что минесота выглядят мощнее
окс тоже мощно выглядела
+2
0
+2
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