Форварду «Панатинаикоса» Матиасу Лессору после матча плюнул в лицо фанат ПАОКа
Матиас Лессор получил плевок в лицо после игры с ПАОКом (99:96).
Французский форвард подошел к трибунам поздороваться с фанатами «Партизана», за который он играл предыдущие два сезона. Один из домашних болельщиков ПАОКа, выбитого из розыгрыша плей-офф по результатам матча (0-2), плюнул Лессору в лицо. Персонал «Панатинаикоса» сумел удержать разъяренного форварда от выхода на трибуны и утащил его в раздевалку. После инцидента нападению подверглись и посетившие матч болельщики «Партизана».
Лессор набрал 15 очков и 7 подборов и помог «Панатинаикосу» выйти в полуфинал греческого чемпионата.