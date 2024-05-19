Форварду «Панатинаикоса» Матиасу Лессору после матча плюнул в лицо фанат ПАОКа

Теги происшествия Панатинаикос ПАОК чемпионат Греции Матиас Лессор Баскетбол

Матиас Лессор получил плевок в лицо после игры с ПАОКом (99:96).

Французский форвард подошел к трибунам поздороваться с фанатами «Партизана», за который он играл предыдущие два сезона. Один из домашних болельщиков ПАОКа, выбитого из розыгрыша плей-офф по результатам матча (0-2), плюнул Лессору в лицо. Персонал «Панатинаикоса» сумел удержать разъяренного форварда от выхода на трибуны и утащил его в раздевалку. После инцидента нападению подверглись и посетившие матч болельщики «Партизана».

Лессор набрал 15 очков и 7 подборов и помог «Панатинаикосу» выйти в полуфинал греческого чемпионата.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий