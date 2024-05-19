Форварду «Панатинаикоса» Матиасу Лессору после матча плюнул в лицо фанат ПАОКа

Матиас Лессор получил плевок в лицо после игры с ПАОКом (99:96).

Французский форвард подошел к трибунам поздороваться с фанатами «Партизана», за который он играл предыдущие два сезона. Один из домашних болельщиков , выбитого из розыгрыша плей-офф по результатам матча (0-2), плюнул в лицо. Персонал « » сумел удержать разъяренного форварда от выхода на трибуны и утащил его в раздевалку. После инцидента нападению подверглись и посетившие матч болельщики «Партизана».

Лессор набрал 15 очков и 7 подборов и помог «Панатинаикосу» выйти в полуфинал греческого чемпионата.