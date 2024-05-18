Эргин Атаман выскочил на площадку и был удален в матче против ПАОКа

Эргин Атаман был удален с площадки в матче против ПАОКа.

Главный тренер « » пришел в ярость от решения судей не давать Джастину Олстону неспортивный фол за нарушение на и выскочил на площадку, за что получил второй технический фол. Инцидент случился за 7 минут до конца основного времени встречи.

заработал первый технический во второй четверти, когда судьи также не зафиксировали неспортивный фол у Олстона после того, как американский бигмен схватил за руку Янниса Папапетру.

«Панатинаикос» обыграл в овертайме со счетом 99:96 во втором матче серии (2-0) и вышел в 1/2 финала греческой лиги.

: Eurohoops.