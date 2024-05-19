Команды Евролиги интересуются Кевином Портером. ПАОК надеется сохранить игрока

ПАОК хочет сохранить Кевина Портера на следующий сезон.

Несколько команд проявляют интерес к американскому защитнику ПАОКа Кевину Портеру. Представители мюнхенской «Баварии» присутствовали на трибунах во время сегодняшнего матча ПАОКа против « » в 1/4 финала плей-офф греческой лиги (96:99 ОТ, 0-2).

ПАОК в упорной борьбе проиграл «Панатинаикосу» и выбыл из плей-офф. Портер завершил сезон, оформив трипл-дабл – 23 очка, 14 подборов и 10 передач.

Ранее Портер заявлял, что, если ему не удастся вернуться в НБА, то он не хочет играть ни за какой другой европейский клуб, кроме ПАОКа.