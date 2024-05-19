Команды Евролиги интересуются Кевином Портером. ПАОК надеется сохранить игрока

Теги Turkish Airlines EuroLeague Панатинаикос ПАОК чемпионат Греции Бавария Кевин Портер Баскетбол

ПАОК хочет сохранить Кевина Портера на следующий сезон.

Несколько команд Евролиги проявляют интерес к американскому защитнику ПАОКа Кевину Портеру. Представители мюнхенской «Баварии» присутствовали на трибунах во время сегодняшнего матча ПАОКа против «Панатинаикоса» в 1/4 финала плей-офф греческой лиги (96:99 ОТ, 0-2).

ПАОК в упорной борьбе проиграл «Панатинаикосу» и выбыл из плей-офф. Портер завершил сезон, оформив трипл-дабл – 23 очка, 14 подборов и 10 передач.

Ранее Портер заявлял, что, если ему не удастся вернуться в НБА, то он не хочет играть ни за какой другой европейский клуб, кроме ПАОКа.

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