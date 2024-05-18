«Непопадание в плей-офф является неудачей в спортивном плане». Сергей Панов подвел итоги сезона для «Нижнего Новгорода»

Президент «Нижнего Новгорода» подвел итоги сезона.

«Непопадание в плей-офф лиги для всех нас является неудачей в спортивном плане, на протяжении многих лет мы всегда попадали туда. Был сезон-2011/12 и, по-моему, сезон-2016/17, когда мы не попадали.

В принципе, мы считаем себя хорошей кубковой командой, настоящими бойцами на площадке. Если мы считаем неудачным сезон, в котором команда играла в финале Кубка России, достаточно серьезном соревновании, то можем считать наш клуб серьезной и взрослой командой, которая хочет и может добиваться результатов. Поражение в финале стало неудачей, хотя многие другие команды могли бы об этом только мечтать. Поэтому мы считаем, что можем в будущем рассчитывать на хорошие результаты. Борьба в кубке показала, что мы можем их добиваться — в прошлом году победили, в этом вышли в финал. Тем не менее, сезон считаем неудачным.

Было много факторов, которые к этому привели. Есть, наверное, и ошибки в плане селекции команды, есть и большое количество травм, связанных с разными моментами нашей спортивной жизни, перенагрузка из-за травм, следующие травмы. Оправданий мы можем найти много. Тем не менее, подведем черту — результат неудовлетворительный, с этой точки начинаем отталкиваться ото дна и готовиться к сезону, который должен стать более успешным для всех нас и в спортивном, и в моральном плане. Но никаких потрясений в связи с нашим неудачным спортивным результатом нет», – сказал на пресс-конференции.