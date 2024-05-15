Дрэймонд Грин: «Успех «Никс» в этом сезоне – это случайность»
Дрэймонд Грин назвал успешное выступление «Никс» в этом сезоне случайностью.
«Почему болельщики «Никс» думают, что я ненавижу «Никс»? Я просто говорю правду об этой команде. И правда об этой команде заключается в том, что ее успех в этом сезоне – это случайность.
Эта команда сейчас выигрывает, но я думаю, что это подстава, как с «Атлантой» в 2021 году. И если вы помните, в 2016 или 2017 году «Портленд» заплатил всем своим игрокам, потому что они провели один хороший сезон, а затем они застопорились. И я думаю, что эти «Никс» могут стать такой же подставой», – сказал форвард «Голден Стэйт».
Пошумела в 21 году и потом опять пропала. Действительно случайность.
Нью-Йорк 2023 и 2024 прошли первый раунд. Это уже стабильность) Плюс в этом сезоне они могут пройти в полуфинал.
А что если они пройдут Бостон, то это тоже случайно произойдет?
Так же как и Майами 2023?
Куда то понесло зеленого не туда, вылетел в плей-ин без шансов, и теперь поливает всех вокруг.
Как время показало, что неудачи его гольденштатов в этом сезоне и в прошлом - отнюдь не случайность.