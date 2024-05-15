Дрэймонд Грин: «Успех «Никс» в этом сезоне – это случайность»

Теги Атланта Голден Стэйт Нью-Йорк Портленд НБА НБА плей-офф Дрэймонд Грин Баскетбол

Дрэймонд Грин назвал успешное выступление «Никс» в этом сезоне случайностью.

«Почему болельщики «Никс» думают, что я ненавижу «Никс»? Я просто говорю правду об этой команде. И правда об этой команде заключается в том, что ее успех в этом сезоне – это случайность.

Эта команда сейчас выигрывает, но я думаю, что это подстава, как с «Атлантой» в 2021 году. И если вы помните, в 2016 или 2017 году «Портленд» заплатил всем своим игрокам, потому что они провели один хороший сезон, а затем они застопорились. И я думаю, что эти «Никс» могут стать такой же подставой», – сказал форвард «Голден Стэйт».

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8 комментариев
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Атланта 2021 до этого 3 сезона не выходила в ПО.
Пошумела в 21 году и потом опять пропала. Действительно случайность.

Нью-Йорк 2023 и 2024 прошли первый раунд. Это уже стабильность) Плюс в этом сезоне они могут пройти в полуфинал.
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Желаю НЙ выйти в финал сезона, а Грину больше никогда не выходить в ПО. Пусть будет больше времени на интересные подкасты
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потолок этой команды совершенно непонятен.. при условии "живых" Аннуноби и Рэндла (или размена Джулиуса на что-то полезное) это вполне себе команда финала конференции, то есть около топ-5/6 всея лиги.. проблема в том что никто здоровье не гарантирует, а Оджи может вообще в межсезонье уйти..и тогда это уже команда уровня первого-второго раунда
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+3
Вот это он накинул. Команда имеет большой шанс пройти в финал конференции, и там пободаться с Бостоном, а Грин уже сделал все выводы про Никс.
А что если они пройдут Бостон, то это тоже случайно произойдет?
Так же как и Майами 2023?
Куда то понесло зеленого не туда, вылетел в плей-ин без шансов, и теперь поливает всех вокруг.
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Прав он или нет - покажет время.
Как время показало, что неудачи его гольденштатов в этом сезоне и в прошлом - отнюдь не случайность.
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один пуком настроил против миллионов сорок человек + мотивация NY против ГСВ в след. сезоне
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