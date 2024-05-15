Дрэймонд Грин: «Успех «Никс» в этом сезоне – это случайность»

Дрэймонд Грин назвал успешное выступление «Никс» в этом сезоне случайностью.

«Почему болельщики «Никс» думают, что я ненавижу «Никс»? Я просто говорю правду об этой команде. И правда об этой команде заключается в том, что ее успех в этом сезоне – это случайность.

Эта команда сейчас выигрывает, но я думаю, что это подстава, как с «Атлантой» в 2021 году. И если вы помните, в 2016 или 2017 году « » заплатил всем своим игрокам, потому что они провели один хороший сезон, а затем они застопорились. И я думаю, что эти «Никс» могут стать такой же подставой», – сказал форвард « ».