Чемпионат Франции. Плей-офф. 1/4 финала. «Монако» примет «Ле-Портель», «Виллербан» встретится с «Сен-Кантеном»
Сегодня пройдут три матча плей-офф чемпионата Франции LNB Pro А .
«Монако» примет «Ле-Портель», «Виллербан» сыграет с «Сен-Кантеном».
Чемпионат Франции
Плей-офф
1/4 финала (до двух побед)
Первые матчи
- Дата проведения
- 16 мая, 20.30, «Салле Гастон Медесен»
- Дата проведения
- 16 мая, 21.00, «Астробаль»
- Дата проведения
- 16 мая, 21.00, «Ekinox»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.