Чемпионат Франции. Плей-офф. 1/4 финала. «Монако» примет «Ле-Портель», «Виллербан» встретится с «Сен-Кантеном»

Сегодня пройдут три матча плей-офф чемпионата Франции LNB Pro А .

« » примет «Ле-Портель», « » сыграет с «Сен-Кантеном».

Чемпионат Франции

Плей-офф

1/4 финала (до двух побед)

Первые матчи

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.