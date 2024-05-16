Чемпионат Франции. Плей-офф. 1/4 финала. «Монако» примет «Ле-Портель», «Виллербан» встретится с «Сен-Кантеном»

Теги результаты чемпионат Франции АСВЕЛ Виллербан Нантер Монако Бурк Ле-Портель Сен-Кантен Баскетбол

Сегодня пройдут три матча плей-офф чемпионата Франции LNB Pro А .

«Монако» примет «Ле-Портель», «Виллербан» сыграет с «Сен-Кантеном».

Чемпионат Франции

Плей-офф

1/4 финала (до двух побед)

Первые матчи

Монако – Ле-Портель
Дата проведения
16 мая, 20.30, «Салле Гастон Медесен»
Онлайн матча

АСВЕЛ Виллербан – Сен-Кантен
Дата проведения
16 мая, 21.00, «Астробаль»
Онлайн матча

Бурк – Нантер
Дата проведения
16 мая, 21.00, «Ekinox»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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