Стивен Эй Смит о серии «Никс» – «Пэйсерс»: «Наиболее важными игроками шестого матча станут Джош Харт и Донте Дивинченцо»

Эксперты ESPN обсудили шестой матч серии «Нью-Йорка» и «Индианы».

«Думаю, что наиболее важными игроками в шестом матче станут и . Я полностью доверяю Джейлену Брансону. Он будет хотя бы частично полезен. Даже если бросок у него не пойдет. Но в гостях его одного не хватит.

Дивинченцо и Харт помогли практически вытащить третий матч, когда бросок спас «Индиану» в концовке. Если они двое выйдут на площадку и сыграют на своем уровне, «Никс» победят и закроют серию», – заявил .

«Я назову другое имя, которое решит исход шестого матча. Это Тайриз . У него было две игры, в которых вы могли забыть о его присутствии на площадке. Но у него были и совершенно невероятные выступления. В одной игре в и в двух у себя дома он был неудержим. Ему нужно показать себя. Если он вернет уверенность в своем броске и выступит на уровне игрока Матча всех звезд, у «Индианы» будут неплохие шансы на седьмой матч. Но там они скорее всего проиграют», – прокомментировал свою позицию аналитик Тим Леглер.