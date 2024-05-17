Стивен Эй Смит о серии «Никс» – «Пэйсерс»: «Наиболее важными игроками шестого матча станут Джош Харт и Донте Дивинченцо»

Теги Индиана Нью-Йорк НБА НБА плей-офф Джош Харт Донте Дивинченцо Стивен Эй Смит Эндрю Нембард Тайриз Халибертон Тим Леглер Баскетбол

Эксперты ESPN обсудили шестой матч серии «Нью-Йорка» и «Индианы».

«Думаю, что наиболее важными игроками в шестом матче станут Джош Харт и Донте Дивинченцо. Я полностью доверяю Джейлену Брансону. Он будет хотя бы частично полезен. Даже если бросок у него не пойдет. Но в гостях его одного не хватит.

Дивинченцо и Харт помогли практически вытащить третий матч, когда бросок Нембарда спас «Индиану» в концовке. Если они двое выйдут на площадку и сыграют на своем уровне, «Никс» победят и закроют серию», – заявил Стивен Эй Смит.

«Я назову другое имя, которое решит исход шестого матча. Это Тайриз Халибертон. У него было две игры, в которых вы могли забыть о его присутствии на площадке. Но у него были и совершенно невероятные выступления. В одной игре в Нью-Йорке и в двух у себя дома он был неудержим. Ему нужно показать себя. Если он вернет уверенность в своем броске и выступит на уровне игрока Матча всех звезд, у «Индианы» будут неплохие шансы на седьмой матч. Но там они скорее всего проиграют», – прокомментировал свою позицию аналитик Тим Леглер.

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2 комментария
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Список героев предыдущей нашумевшей новости о Никс сократился до двух
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Ответ Nikita Dorodenko
Список героев предыдущей нашумевшей новости о Никс сократился до двух
Так до сих пор и не узнали, кто был тем героем, вдохновившим команду в раздевалке Никс)
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