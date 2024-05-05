Марк Дэйгнолт о серии с «Далласом»: «Мы готовы ко всему»
Марк Дэйгнолт прокомментировал ожидания от ротации «Маверикс».
«Даллас» потерял форварда Макси Клебера перед полуфиналом с «Оклахомой».
«Мы думаем, что они продолжат играть большой пятеркой. Но мы готовы ко всему. Это определенно меняет их ротацию в передней линии. Игру в «пик-н-поп». Его отсутствие ограничивает их возможности, но мы не исключаем никакие варианты. Он играл 22 минуты в плей-офф. Любой, кто получает подобное время в плей-офф – важный игрок. Это серьезная потеря для них», – заявил главный тренер «Оклахомы».
Макси Клебер пропустит минимум три недели из-за травмы плеча и не сыграет в серии с «Тандер».