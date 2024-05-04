Макси Клебер получил серьезную травму и, вероятно, пропустит остаток плей-офф
Макси Клебер получил серьезную травму правого плеча.
Обследование выявило полный вывих акромиально-ключичного сустава.
Форварду «Далласа» предстоит длительный срок восстановления. Вероятно, он не сумеет вернуться на площадку в этом розыгрыше плей-офф.
Клебер набирал 5,7 очка, 2,7 подбора и 1,5 передачи за 19,4 минуты в среднем в серии первого раунда плей-офф.
Форвард получил травму после падения в результате столкновения с защитником «Клипперс» Амиром Коффи.