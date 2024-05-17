Ник Янг о сложном сезоне «Лейкерс»: «Они положились на Д’Анджело Расселла. И стукач их подвел»

Ник Янг обвинил Д’Анджело Расселла в проблемах «Лейкерс».

Бывший баскетболист продолжает конфликт с разыгрывающим со времен их общей игры в Лос-Анджелесе.

«Они положились на Д’Анджело Расселла, а это верный способ проиграть. Гарантированный. Что еще можно ожидать. Доверься стукачу, и он тебя подведет», – заявил Янг.

В 2016 году Расселл расстроил будущий брак , записав видео с его признанием в измене.