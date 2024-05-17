Ник Янг о сложном сезоне «Лейкерс»: «Они положились на Д’Анджело Расселла. И стукач их подвел»

Теги Лейкерс НБА Ник Янг Д’Анджело Расселл Баскетбол

Ник Янг обвинил Д’Анджело Расселла в проблемах «Лейкерс».

Бывший баскетболист продолжает конфликт с разыгрывающим со времен их общей игры в Лос-Анджелесе.

«Они положились на Д’Анджело Расселла, а это верный способ проиграть. Гарантированный. Что еще можно ожидать. Доверься стукачу, и он тебя подведет», – заявил Янг.

В 2016 году Расселл расстроил будущий брак Янга, записав видео с его признанием в измене.

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3 комментария
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Для зарплаты 18 млн, а сейчас крепкие ролевики больше получают, Рассел хорошо сыграл в ПО. 2 отличных матча из 5, это хороший результат для ролевика. Проблема Лейкерс не в Расселе, а в коротком составе. Винсент провал прошлого лета, Динуиди труп, Вандо травма.
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Свегги Пи-то, конечно, сам Лейкерс к титулам тащил и нисколько не руинил, угу.
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Если Рассел не подходит своим товарищам по команде, конечно же, надо его "переделывать", "прощать" или менять... Но, по моему, несправедливо превращать его в какого-то виновного стрелочника, что делается в части комментов . Ведь объективно и по статам, он явно третья опция в команде после Леброна и Дэвиса.
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