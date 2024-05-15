«Лейкерс» пытались обменять Д’Анджело Расселла перед дедлайном

«Лейкерс» не удалось обменять Д’Анджело Расселла перед февральским дедлайном.

Об этом пишет журналист Lakers Daily Энтони Ирвин.

« провел хороший регулярный чемпионат, но в плей-офф он снова потерпел неудачу, и эта тенденция сопровождает его везде, где он играет.

Источники сообщают, что « » пытались обменять его перед дедлайном, но ни одна команда не захотела его брать из-за рычага влияния, который будет у него этим летом с опцией игрока», – написал Ирвин.