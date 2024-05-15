«Лейкерс» пытались обменять Д’Анджело Расселла перед дедлайном

Теги возможные переходы Лейкерс НБА Д’Анджело Расселл Баскетбол

«Лейкерс» не удалось обменять Д’Анджело Расселла перед февральским дедлайном.

Об этом пишет журналист Lakers Daily Энтони Ирвин.

«Расселл провел хороший регулярный чемпионат, но в плей-офф он снова потерпел неудачу, и эта тенденция сопровождает его везде, где он играет.

Источники сообщают, что «Лейкерс» пытались обменять его перед дедлайном, но ни одна команда не захотела его брать из-за рычага влияния, который будет у него этим летом с опцией игрока», – написал Ирвин.

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1 комментарий
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Комментарий удален пользователем
Ответ володька трынкин
Комментарий удален пользователем
а может и нет кстати, если этой действительно то чел по моральке просел, в регулярке тащил в ПО а как ПО так тебя сливают...
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