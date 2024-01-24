«Ниггер, ты – сука». Ник Янг отреагировал на то, что Д’Анджелло Расселл назвал себя гангстером

Теги Лейкерс НБА Баскетбол - видео Баскетбол - фото Ник Янг Д’Анджело Расселл Баскетбол

Ник Янг резко отреагировал на то, что Д’Анджелло Расселл назвал себя гангстером.

В сети появилось видео, на котором разыгрывающий «Лейкерс» Д’Анджело Расселл во время тренировки комментирует подозрения в том, что он плакал на скамейке запасных после недавнего матча с «Портлендом» (134:110).

Игрок выглядел расстроенным после победы команды, что вызвало у болельщиков подозрения в том, что клуб готовит его обмен.

«Я гангстер, черт возьми. Какого хрена мне плакать?» – произнес Расселл.

«Ниггер, ты – сука», – отреагировал на видео бывший игрок НБА Ник Янг.

Янг и Расселл были партнерами по команде и близкими друзьями, пока один инцидент не разрушил их отношения. В 2016 году Расселл записал на видео частный разговор, в котором Янг признался в измене певице Игги Азалии, с которой он на тот момент был обручен. Позже видео оказалось в публичном доступе и вызвало бурю критики в адрес Расселла со стороны СМИ и болельщиков. В результате отношения Расселла с одноклубниками испортились и вскоре его обменяли.

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1 комментарий
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Ну если чернокожий так называет чернокожего, это же всё равно разизм. И ему должны предъявить за это
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