«Юта» хочет пригласить Бронни Джеймса на индивидуальный просмотр

Теги Леброн Джеймс НБА Юта драфт НБА Бронни Джеймс Баскетбол

«Юта» проявляет интерес к сыну Леброна Джеймса Бронни Джеймсу.

«Джаз» выразил заинтересованность в приглашении 19-летнего защитника на индивидуальный просмотр и может выбрать его под 32-м номером драфта, сообщает Yahoo Sports.

Бронни Джеймс выставил свою кандидатуру на драфт НБА 2024 года. В июле 2023 года защитник университета Южная Калифорния перенес остановку сердца во время тренировки, после чего был доставлен в больницу. В ноябре он получил разрешение возобновить карьеру.

Джеймс участвует в драфт-комбайне НБА.

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Просто Юта надеется, что Бронни папа привезёт на просмотр)
+2
0
+2
«Не гоните нас назад в наш пуританский город, откуда из-за предрассудков и гонений мы бежали в Юту»
+1
0
+1
Мормоны не дремлют😁
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий