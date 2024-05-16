«Юта» хочет пригласить Бронни Джеймса на индивидуальный просмотр

«Юта» проявляет интерес к сыну Леброна Джеймса Бронни Джеймсу.

«Джаз» выразил заинтересованность в приглашении 19-летнего защитника на индивидуальный просмотр и может выбрать его под 32-м номером драфта, сообщает Yahoo Sports.

выставил свою кандидатуру на драфт НБА 2024 года. В июле 2023 года защитник университета Южная Калифорния перенес остановку сердца во время тренировки, после чего был доставлен в больницу. В ноябре он получил разрешение возобновить карьеру.

Джеймс участвует в драфт-комбайне .