Стивен Эй Смит: «Даллас» может выбрать Бронни Джеймса во втором раунде драфта»

Теги Леброн Джеймс Даллас НБА драфт НБА Бронни Джеймс Стивен Эй Смит Баскетбол

Стивен Эй Смит заявил, что «Даллас» может выбрать Бронни Джеймса на драфте.

«Но вот новость, которую я также слышал. Бронни Джеймс может не попасть к «Лейкерс» во втором раунде драфта. Потому что, если у «Далласа» будет возможность заполучить его во втором раунде, они его возьмут.

Леброн сказал, что хочет играть там, где будет играть его сын. И если у «Мэверикс» будет Кайри Ирвинг, Лука Дончич и Леброн Джеймс, впервые в Далласе появится команда более популярная, чем «Ковбойс», – сказал эксперт ESPN.

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6 комментариев
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The first move by ESPN was to sign Stephen A. Smith, who was on crack!!!
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Ответ DiffusedLight
И как они будут делить мяч?
Что там делить? С Кайри поделили, а ЛеБрон будет в углу на трехе стоять
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И как они будут делить мяч?
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Лучше Пол Джоржа
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Ответ DiffusedLight
И как они будут делить мяч?
в регулярке Леброн отдохнет, а потом по очереди
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