Стивен Эй Смит: «Даллас» может выбрать Бронни Джеймса во втором раунде драфта»

Стивен Эй Смит заявил, что «Даллас» может выбрать Бронни Джеймса на драфте.

«Но вот новость, которую я также слышал. может не попасть к «Лейкерс» во втором раунде драфта. Потому что, если у « » будет возможность заполучить его во втором раунде, они его возьмут.

Леброн сказал, что хочет играть там, где будет играть его сын. И если у «Мэверикс» будет Кайри Ирвинг, Лука Дончич и , впервые в Далласе появится команда более популярная, чем «Ковбойс», – сказал эксперт ESPN.