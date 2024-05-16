Остин Риверс: «Халибертон попал в олимпийскую сборную США, выиграв конкуренцию у Брансона. В этой серии он очень сильно ему уступает»

Остин Риверс раскритиковал Тайриза Халибертона.

« » проиграла « » в пятом матче серии второго раунда плей-офф НБА (2-3).

«Все начинается с лидера. Халибертона. У него было 13 очков в последней игре. 5-7 из них к концу встречи, когда исход был уже ясен. Он был малоэффективен. Не смог навязать свой ритм. Одно дело, когда ты не набираешь очки, но ты должен вести свою команду. Ты ее двигатель.

У него было уже несколько матчей в этой серии, когда он пропадал. С другой стороны, набрал 44 очка. Он не попал в олимпийскую сборную. Халибертон выиграл конкуренцию, но в этой серии он очень сильно уступает. Мне нравится , но он слишком часто не показывает свой уровень. Тогда как Брансон тащит клуб за собой. -Александер берет на себя ответственность за результат. Все лучшие защитники справляются со своими обязательствами.

Халибертону нужно сделать шаг вперед. Мы знаем, что он способен на это. Но нам нужны подтверждения», – заявил эксперт ESPN.