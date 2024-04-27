Нандо Де Коло: «Это лето станет для меня последним в сборной. Следующий контракт также будет последним»

Теги Turkish Airlines EuroLeague сборная Франции АСВЕЛ Виллербан Нандо Де Коло олимпийский баскетбольный турнир Баскетбол

Нандо Де Коло задумывается о завершении карьеры.

По словам 36-летнего игрока «Виллербана» и сборной Франции, он понимает, что приближается к уходу из баскетбола.

«Это лето станет для меня последним в сборной, в этом нет никаких сомнений. Сделаю все возможное, чтобы стать частью этого приключения, а также чтобы оно прошло успешно.

Что касается будущего, то следующий контракт точно будет последним в моей карьере. Но добавить что-то еще по данному вопросу не могу, потому что не думал об этом», – заявил экс-игрок ЦСКА.

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