Джей Джей Редик считается фаворитом на пост в «Лейкерс». Решение может быть отложено до окончания финальной серии

Джей Джей Редик считается фаворитом на пост главного тренера «Лейкерс».

Об этом сообщает инсайдер Марк Стейн.

« » не спешат с поисками нового главного тренера, но запланировали ряд собеседований на ближайшие дни. «Вашингтон» является единственной командой, у которой в настоящее время вакантна должность главного тренера, но списки кандидатов «Лейкерс» и «Уизардс» не пересекаются.

Если Редик будет назначен на пост в «Лейкерс», объявление может быть отложено до окончания финальной серии . Редик работает экспертом на телеканале ESPN, где он заменил Дока Риверса в середине сезона, когда тот возглавил «Милуоки». Прошлым летом ESPN расстался со своими давними ведущими экспертами Джеффом Ван Ганди и Марком Джексоном.

Согласно сообщению The Athletic, в число основных кандидатов на должность также входят Джеймс Боррего и Сэм Кэсселл.