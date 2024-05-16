Джей Джей Редик считается фаворитом на пост в «Лейкерс». Решение может быть отложено до окончания финальной серии
Джей Джей Редик считается фаворитом на пост главного тренера «Лейкерс».
Об этом сообщает инсайдер Марк Стейн.
«Лейкерс» не спешат с поисками нового главного тренера, но запланировали ряд собеседований на ближайшие дни. «Вашингтон» является единственной командой, у которой в настоящее время вакантна должность главного тренера, но списки кандидатов «Лейкерс» и «Уизардс» не пересекаются.
Если Редик будет назначен на пост в «Лейкерс», объявление может быть отложено до окончания финальной серии НБА. Редик работает экспертом на телеканале ESPN, где он заменил Дока Риверса в середине сезона, когда тот возглавил «Милуоки». Прошлым летом ESPN расстался со своими давними ведущими экспертами Джеффом Ван Ганди и Марком Джексоном.
Согласно сообщению The Athletic, в число основных кандидатов на должность также входят Джеймс Боррего и Сэм Кэсселл.