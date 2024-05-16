Джей Джей Редик считается фаворитом на пост в «Лейкерс». Решение может быть отложено до окончания финальной серии

Теги Лейкерс Джей Джей Редик НБА НБА плей-офф Марк Стейн Баскетбол

Джей Джей Редик считается фаворитом на пост главного тренера «Лейкерс».

Об этом сообщает инсайдер Марк Стейн.

«Лейкерс» не спешат с поисками нового главного тренера, но запланировали ряд собеседований на ближайшие дни. «Вашингтон» является единственной командой, у которой в настоящее время вакантна должность главного тренера, но списки кандидатов «Лейкерс» и «Уизардс» не пересекаются.

Если Редик будет назначен на пост в «Лейкерс», объявление может быть отложено до окончания финальной серии НБА. Редик работает экспертом на телеканале ESPN, где он заменил Дока Риверса в середине сезона, когда тот возглавил «Милуоки». Прошлым летом ESPN расстался со своими давними ведущими экспертами Джеффом Ван Ганди и Марком Джексоном.

Согласно сообщению The Athletic, в число основных кандидатов на должность также входят Джеймс Боррего и Сэм Кэсселл.

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10 комментариев
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Стучать умеет, в баскетбол играл на высоком уровне, походка баскетбольная - Мостовой будет доволен
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Логично. Редик спокойно завершит сезон на ТВ и потом подпишет контракт.
следующий сезон тоже спокойно на тв завершит
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Так это было собеседование? На подкасте с Джеймсом...😊
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В баскетболе то он наверняка разбирается, но мне кажется тренера не потянет.
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по факту тренером будет Леброн, а Редик его помощником.
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леброн разрушил лучший баскетбольный подкаст 😭😭
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Взлетят
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Ответ Андрей 13
Так это было собеседование? На подкасте с Джеймсом...😊
Проверка на вшивость:) Похоже, Джей Джей ее прошел.
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