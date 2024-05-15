Джей Джей Редик: «Йокич – лучший игрок в мире. Вы видели его финты и броски?»

Теги Денвер Миннесота Джей Джей Редик НБА НБА плей-офф Руди Гобер Никола Йокич Баскетбол

Редик ответил болельщикам, обвиняющим Гобера в невероятной игре Йокича.

«Йокич вчера реализовал 8 из 9 с игры, когда против него защищался Гобер. До вчерашнего матча у него было 11 из 28, включая 4 из 13 в 4-м матче.

Йокич – лучший игрок в мире. Черт возьми, он может забросить через кого угодно. К тому же, вы видели его финты и броски? Возможно, дело в том, что атакующий игрок был слишком хорош», – сказал эксперт Джей Джей Редик в своем подкасте.

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3 комментария
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Сначала Краба потроллил за штрафные
Теперь Джокера назвал лучшим
Так может и без работы остаться
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Ответ Жозе Толиачиньо
Сначала Краба потроллил за штрафные Теперь Джокера назвал лучшим Так может и без работы остаться
наоборот адаптируется. хочешь медийности, а очевидно Редик очень хочет - умей ходить по тонкому льду. рафинированные тексты и мнение никому не интересны. Старина Баркли в этом большой мастер
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