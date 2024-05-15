Джей Джей Редик: «Йокич – лучший игрок в мире. Вы видели его финты и броски?»

Редик ответил болельщикам, обвиняющим Гобера в невероятной игре Йокича.

« вчера реализовал 8 из 9 с игры, когда против него защищался . До вчерашнего матча у него было 11 из 28, включая 4 из 13 в 4-м матче.

Йокич – лучший игрок в мире. Черт возьми, он может забросить через кого угодно. К тому же, вы видели его финты и броски? Возможно, дело в том, что атакующий игрок был слишком хорош», – сказал эксперт в своем подкасте.