Остин Риверс: «Джей Джей Редику нужно возглавить молодую команду, такую как «Уизардс»

Теги Лейкерс Джей Джей Редик НБА Вашингтон Остин Риверс Баскетбол

Остин Риверс советует Джей Джей Редику возглавить «Уизардс», а не «Лейкерс».

«Мне бы хотелось, чтобы Джей Джей Редик стал главным тренером молодой команды, такой как «Уизардс», потому что он молод. Многие молодые команды хорошо сочетаются с молодыми способными тренерами.

Джей Джей очень талантливый, и не хочется ставить его в ситуацию, когда его будут судить по одному или двум сезонам. Должность главного тренера «Лейкерс» очень ответственная и требующая результата в короткий срок. Я не уверен, что Джей Джею нужна эта работа», – сказал бывший игрок «Клипперс».

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5 комментариев
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Да он же убьет там кого-нибудь, увидев очередной ноу-лук сквозняк Пула)
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Ответ dev0
Да он же убьет там кого-нибудь, увидев очередной ноу-лук сквозняк Пула)
Вот там и поседеет, приобретёт вид опытного тренера, с мешками под глазами.
Если серьёзно, то ассистентом бы ему у приличного тренера поработать.
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Ага, а нормальным командам с претензией на что-то серьёзное пусть его батя физрук достаётся
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я думаю Вашингтону надо уходить в перестройку 😁
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Без опыта работы он непоправимо завалит молодняк в вашике, там база нужна и строитель по типу Мэлоуна или Споэльстры. А вот со сложившимися звездами будет легче и ему и им, он войдет к ним в доверие, сблизится, у него нет олдовых армейских шаблонов и это единственный способ хоть что то вытрясти из них. Они все все знают лучше него, просто нужен взгляд со стороны, вовремя брать таймауты и задвигать КамонЛетсго вот и вся работа.
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