Остин Риверс: «Джей Джей Редику нужно возглавить молодую команду, такую как «Уизардс»

Остин Риверс советует Джей Джей Редику возглавить «Уизардс», а не «Лейкерс».

«Мне бы хотелось, чтобы стал главным тренером молодой команды, такой как «Уизардс», потому что он молод. Многие молодые команды хорошо сочетаются с молодыми способными тренерами.

Джей Джей очень талантливый, и не хочется ставить его в ситуацию, когда его будут судить по одному или двум сезонам. Должность главного тренера « » очень ответственная и требующая результата в короткий срок. Я не уверен, что Джей Джею нужна эта работа», – сказал бывший игрок «Клипперс».