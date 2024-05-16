«Это смертный приговор». Ченнинг Фрай высказался о возможном назначении Джей Джей Редика главным тренером «Лейкерс»

Ченнинг Фрай против назначения Джей Джей Редика главным тренером «Лейкерс».

«Честно говоря, я считаю, что это смертный приговор.

Я думаю, что он прыгает на гранату. – тренер. Но эта работа – большая ответственность. Он не просто становится главным тренером в НБА, чего он раньше никогда не делал, он будет тренировать Энтони Дэвиса, Д’Анджело Расселла, Леброна Джеймса. Это не «Детройт», «Шарлотт», «Сан-Антонио» или «Оклахома». Они уничтожали Дарвина Хэма за неправильные замены.

Я бы не рекомендовал тренеру-новичку браться за такую работу», – сказал бывший игрок .