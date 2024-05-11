Тайриз Халибертон повторил достижение Карри, Митчелла, Хардена и Лилларда

Тайриз Халибертон набрал 35 очков и забросил 6 трехочковых в 3-м матче с «Никс».

Разыгрывающий «Индианы» стал пятым игроком в истории , который набрал 30+ очков и реализовал 6+ трехочковых в двух матчах плей-офф подряд.

Ранее это удавалось только (7 раз), Доновану Митчеллу (дважды), Джемсу Хардену и .

« » обыграла « » в 3-м матче и сократила отставание в серии второго раунда плей-офф (111:106, 1-2).