Тайриз Халибертон повторил достижение Карри, Митчелла, Хардена и Лилларда

Теги Индиана Нью-Йорк НБА Стефен Карри Джеймс Харден НБА плей-офф Дэмиан Лиллард Донован Митчелл Тайриз Халибертон Баскетбол

Тайриз Халибертон набрал 35 очков и забросил 6 трехочковых в 3-м матче с «Никс».

Разыгрывающий «Индианы» стал пятым игроком в истории НБА, который набрал 30+ очков и реализовал 6+ трехочковых в двух матчах плей-офф подряд.

Ранее это удавалось только Стефену Карри (7 раз), Доновану Митчеллу (дважды), Джемсу Хардену и Дэмиану Лилларду.

«Индиана» обыграла «Нью-Йорк» в 3-м матче и сократила отставание в серии второго раунда плей-офф (111:106, 1-2).

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