Дрэймонд Грин: «Cледующие 15 лет мы будем смеяться над фанатами «Никс», их несчастьем и иллюзиями»
Дрэймонд Грин считает текущий успех «Никс» случайностью.
«В Восточной конференции можно попасть в финал по типу «Атланты», играя против очень средних команд. Это все подводит вас к той же ситуации, как у «Хокс». Которые попали в финал и больше не возвращались.
Другой вариант – «Портленд», которые вышли в финал конференции с Алленом Крэббом и Аль-Фаруком Амину. И мы вышибли их всухую практически без Стефа Карри. Они заплатили всем своим парням, потому что думали, что у них есть шанс. Но это была случайность.
Вот к чему подводят вас «Никс». Скорее всего, дальше будут еще 15 лет несчастий, которые мы проведем смеясь над фанатами «Нью-Йорка» и их бредовыми иллюзиями», – заключил форвард «Голден Стэйт».