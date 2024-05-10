Дрэймонд Грин: «Cледующие 15 лет мы будем смеяться над фанатами «Никс», их несчастьем и иллюзиями»

Теги Атланта Голден Стэйт Нью-Йорк Портленд НБА Аль-Фарук Амину Стефен Карри Дрэймонд Грин Аллен Крэбб Баскетбол

Дрэймонд Грин считает текущий успех «Никс» случайностью.

«В Восточной конференции можно попасть в финал по типу «Атланты», играя против очень средних команд. Это все подводит вас к той же ситуации, как у «Хокс». Которые попали в финал и больше не возвращались.

Другой вариант – «Портленд», которые вышли в финал конференции с Алленом Крэббом и Аль-Фаруком Амину. И мы вышибли их всухую практически без Стефа Карри. Они заплатили всем своим парням, потому что думали, что у них есть шанс. Но это была случайность.

Вот к чему подводят вас «Никс». Скорее всего, дальше будут еще 15 лет несчастий, которые мы проведем смеясь над фанатами «Нью-Йорка» и их бредовыми иллюзиями», – заключил форвард «Голден Стэйт».

Материалы по теме

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
))) хоть фильмы посмотрим хорошие комедийные, как про финал с Менто)
0
0
0
Небольшое уточнение, Крэбб не играл за Портленд в том сезоне. Грину бы подучить матчасть
0
0
0
вот щас всё по делу
0
0
0
Будем также смеяться, когда ГСВ похоронят себя заплатив Томпсону.
0
0
0
Вот нравится Грин, как игрок. Но чот и башню на площадке ему сорвало, и за пределами лишнее начал говорить. Понять не могу, в какой вагон он хочет залететь со своими речами про величие Леброна и издёвками над Никс? Проснись, ты играл за Голден Стейт! Не надо строить из себя андердога. У Никс, конечно, сейчас эйфория, но они сами этого добились. Не пойму этого высокомерия в сторону Никс, хоть убейте.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий