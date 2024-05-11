«Кавальерс» могли уволить Джей Би Бикерстаффа, если бы проиграли «Пистонс» в начале сезона

Теги Кливленд Детройт НБА НБА плей-офф Джей Би Бикерстафф Баскетбол

Главный тренер «Кэвс» Джей Би Бикерстафф был на грани увольнения в начале сезона.

«Ни один представитель «Кавальерс» никогда не высказывался об этом и не говорил, что клуб рассматривает возможность увольнения Бикерстаффа, но в первые два месяца сезона среди игроков, агентов и руководителей других команд ходили слухи.

Через два дня после жестокого домашнего поражения от скромного «Портленда» 30 ноября была выездная игра с «Детройтом», который находился в середине исторической серии поражений. Если бы «Кэвс» проиграли «Пистонс», многочисленные источники в лиге говорят, что Бикерстафф, возможно, не остался бы на своем посту. Но «Кливленд» выиграл тот матч и два следующих», – пишет журналист The Athletic Джо Вардон.

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