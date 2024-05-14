«Чикаго» не планирует перестраивать состав и хочет продлить контракт с Демаром Дерозаном

Теги возможные переходы Чикаго НБА Демар Дерозан Баскетбол

«Чикаго» намерен сохранить Демара Дерозана.

По информации обозревателя HoopsHype Майка Скотто, «Буллс» по-прежнему нацелены на борьбу за высокие места в следующем сезоне и хотят продлить контракт с 34-летним игроком.

«В лиге существует мнение, что Дерозан в конечном итоге продлит контракт с «Буллс», учитывая стремление команды продолжить борьбу, его роль и готовность чикагцев платить ему», – сообщает Скотто.

В 81 матче регулярки Демар набирал 24,0 очка, 4,3 подбора и 5,3 передачи в среднем за игру.

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4 комментария
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Завязли в болоте надолго. Но там по ходу владельцам большего и не надо.
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Конечно, почему бы не продлить контракт с этим перспективным юношей, думаю, лет через 5 он приведет команду к заветному титулу и все будут говорить, что появился новый сын Джордана!
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Надо ещё Донована переподписать лет на 15
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Завязли в болоте надолго. Но там по ходу владельцам большего и не надо.
У них есть Кобян с потенциалом звезды. Плюс летом они что-то могут выторговать за Лавина. Хотя возможно они опоздали. Если бы в конце осени - начале зимы его продали, получили бы 2-3 пика и что-то еще. А сейчас даже один пик будет сложно взять.
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