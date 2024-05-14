«Чикаго» не планирует перестраивать состав и хочет продлить контракт с Демаром Дерозаном

«Чикаго» намерен сохранить Демара Дерозана.

По информации обозревателя HoopsHype Майка Скотто, «Буллс» по-прежнему нацелены на борьбу за высокие места в следующем сезоне и хотят продлить контракт с 34-летним игроком.

«В лиге существует мнение, что Дерозан в конечном итоге продлит контракт с «Буллс», учитывая стремление команды продолжить борьбу, его роль и готовность чикагцев платить ему», – сообщает Скотто.

В 81 матче регулярки набирал 24,0 очка, 4,3 подбора и 5,3 передачи в среднем за игру.