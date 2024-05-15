Лонзо Болл: «Готов на 70 процентов. Уже мог бы сыграть»
Лонзо Болл рассказал о прогрессе в реабилитационном процессе.
Разыгрывающий использовал опцию продления контракта и останется в «Чикаго» на следующий год.
Болл не играл с января 2022 года из-за проблем с коленями.
«Состояние улучшается, о чем еще можно просить. Хотя я все еще не на том уровне, которого хочу достичь. Если брать шкалу в 100 процентов, то я примерно на уровне 70. Уже мог бы сыграть, но состояние все еще может быть лучше. У меня впереди целое межсезонье», – сказал Болл.
Хотелось бы посмотреть на него здорового