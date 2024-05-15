Трент Фрэйзер о 5-м матче: «Будет очень тяжело. ЦСКА приедет сюда, чтобы бороться все четыре четверти»

Трент Фрэйзер поделился ожиданиями от 5-го матча серии против ЦСКА (2-2).

— Счет в серии с равный — 2:2. Многие уже называют ее аттракционом. Согласны ли вы с таким названием?

— Это плей-офф, серия из пяти или семи матчей, это не так важно. Сейчас команде нужно выиграть четыре раза. Не знаю, аттракцион это или нет, но мы должны каждый день ментально готовиться к следующей игре, особенно в такой серии, как эта. Я считаю, что завтра будет очень важная игра. Так что, как я сказал, первая команда, выигравшая четыре матча, пойдет дальше. Это и есть наша цель. Просто каждый день приходить сюда ментально готовым, становиться лучше и обращать внимание на детали, готовясь к игре.

— Можно ли после этих четырех игр сказать, что ключевой момент — это выйти с правильным настроем, энергией? И начать решительно и жестко?

— Конечно. Я думаю, что первый удар, кто бы его ни нанес, дает этот импульс, эту энергию. Очень важно, знать, что у нас есть этот запас энергии, что мы можем быть агрессивными, использовать фолы, в том числе. Но, как я уже сказал, первые несколько минут игры всегда важны, чтобы почувствовать ритм и обрести уверенность.

— Завтра пятый матч. Чего вы ожидаете в первую очередь от этой игры?

— Будет очень тяжело. Мы знаем, ЦСКА приедет сюда, чтобы бороться все четыре четверти. Они будут готовы к этому. Так что нам нужно быть сильными, готовыми ментально и физически, иметь силы и энергию на все четыре четверти, — сказал защитник « ».