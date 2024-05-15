Рик Карлайл о «-30» в 5-м матче с «Никс»: «Позорная ситуация и тяжелый урок»

Рик Карлайл критически отозвался об игре «Индианы» в 5-м матче с «Нью-Йорком».

«Пэйсерс» уступили 29-53 на подборе и проиграли со счетом 91:121, 2-3.

«Нас просто сокрушили в борьбе за мяч и на подборе. Мы позволили сопернику собрать 20 отскоков на своем щите, у них на 29 бросков с игры больше, чем у нас.

Мы все виноваты, что так вышло. И это очень позорная ситуация. Позорная ситуация и тяжелый урок», – заявил главный тренер «Индианы».