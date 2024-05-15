Рик Карлайл о «-30» в 5-м матче с «Никс»: «Позорная ситуация и тяжелый урок»

Теги Индиана Рик Карлайл Нью-Йорк НБА НБА плей-офф Баскетбол

Рик Карлайл критически отозвался об игре «Индианы» в 5-м матче с «Нью-Йорком».

«Пэйсерс» уступили 29-53 на подборе и проиграли со счетом 91:121, 2-3.

«Нас просто сокрушили в борьбе за мяч и на подборе. Мы позволили сопернику собрать 20 отскоков на своем щите, у них на 29 бросков с игры больше, чем у нас.

Мы все виноваты, что так вышло. И это очень позорная ситуация. Позорная ситуация и тяжелый урок», – заявил главный тренер «Индианы».

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Жесть, какой же слабый восток в этом плей-офф. Все либо сломаны, либо матчи +30 отлетают
0
0
0
Хорошо Никс зазекалили предыдущий матч.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий