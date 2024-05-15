Донте Дивинченцо о стычке с Майлзом Тернером: «Пэйсерс» пытаются быть крутыми парнями, но это не их тема»

Донте Дивинченцо прокомментировал стычку с Майлзом Тернером.

Эпизод произошел по ходу пятого матча серии «Никс» – «Пэйсерс» (121:91, 3-2), оба игрока получили по техническому.

«Они пытаются быть крутыми парнями, но это не их тема. В НБА никто не станет драться. На тебе нарушили правила? Прими это и иди дальше. Не надо строить из себя крутого парня.

В следующем матче они будут играть жестко. Надо быть теми, кто мы есть все 48 минут. Когда мы это делаем – подбираем и защищаемся – можем обыграть кого угодно», – сказал защитник « ».