Донте Дивинченцо о стычке с Майлзом Тернером: «Пэйсерс» пытаются быть крутыми парнями, но это не их тема»

Теги Индиана Нью-Йорк НБА НБА плей-офф Майлз Тернер Донте Дивинченцо Баскетбол

Донте Дивинченцо прокомментировал стычку с Майлзом Тернером.

Эпизод произошел по ходу пятого матча серии «Никс» – «Пэйсерс» (121:91, 3-2), оба игрока получили по техническому.

«Они пытаются быть крутыми парнями, но это не их тема. В НБА никто не станет драться. На тебе нарушили правила? Прими это и иди дальше. Не надо строить из себя крутого парня.

В следующем матче они будут играть жестко. Надо быть теми, кто мы есть все 48 минут. Когда мы это делаем – подбираем и защищаемся – можем обыграть кого угодно», – сказал защитник «Нью-Йорка».

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