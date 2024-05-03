Док Риверс: «Не могу дождаться нового сезона»

Док Риверс отреагировал на завершение сезона для «Милуоки».

По словам главного тренера «Бакс», ему хочется поскорее начать работу по подготовке к новому розыгрышу.

«Обычно после завершения сезона хочется взять паузу, передохнуть. Но сейчас я не могу дождаться нового сезона. Такое случается редко.

Мне хочется приступить к работе в тренировочном лагере, поработать над всеми теми вещами, в которых мы нуждаемся», – признался главный тренер « ».

принял «Бакс» по ходу сезона после увольнения Эдриана Гриффина в январе, команда тогда имела показатель 30-13. В первом раунде плей-офф клуб из Висконсина уступил «Индиане» в шести матчах.