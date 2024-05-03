Док Риверс: «Не могу дождаться нового сезона»

Теги Док Риверс Индиана Милуоки НБА Баскетбол - видео НБА плей-офф Баскетбол

Док Риверс отреагировал на завершение сезона для «Милуоки».

По словам главного тренера «Бакс», ему хочется поскорее начать работу по подготовке к новому розыгрышу.

«Обычно после завершения сезона хочется взять паузу, передохнуть. Но сейчас я не могу дождаться нового сезона. Такое случается редко.

Мне хочется приступить к работе в тренировочном лагере, поработать над всеми теми вещами, в которых мы нуждаемся», – признался главный тренер «Милуоки».

Риверс принял «Бакс» по ходу сезона после увольнения Эдриана Гриффина в январе, команда тогда имела показатель 30-13. В первом раунде плей-офф клуб из Висконсина уступил «Индиане» в шести матчах.

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10 комментариев
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Опять переводчики слова местами поменяли.
"Могу не дождаться нового сезона".
Внимательнее, коллеги!
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Камон, парни, летс гоу, новый сезон уже через 5 месяцев!
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Вырезали из контекста: «Не могу дождаться нового сезона, чтобы опять его слить»
Летс гоу гайз!
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Восток донный, выйти в ПО и пошуметь с таким составом сможет любой, так что мы ещё долго будем слушать его мотивирующие речи.
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Дождись его пожалуйста в другой команде, а еще лучше дома перед телевизизором, ну или в кресле на каком-нибудь шоу/подкасте
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Наверное, самое ужасное для фанов Бакс, что Дока невозможно обвинить в поражении, сложно забирать серии, когда у тебя травмированы два лучших игрока. Так что у Риверса железный карт-бланш на следующий год, а, скорее всего, и следующий. Ведь платить неустойку троим уволенным тренерам смахивает на безумство.
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Я уже говорил тебе, что такое безумие? Безумие — это точное повторение одного и того же действия, раз за разом, в надежде на изменение. Это и есть безумие.
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Да не хило так Док 19-20, даже ниже 0.500 вторую часть сезона провел
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Конечно он дождаться не может, 3 месяца поработал и опять отдыхать. Док должен радоваться, что лидеры были травмированы. Если бы вылетели со здоровым ростером, мог бы и не доработать до следующего сезона
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Ответ Alexander Permyakov
Опять переводчики слова местами поменяли. "Могу не дождаться нового сезона". Внимательнее, коллеги!
Опередил)
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