Док Риверс решил отказаться от помощи трех ассистентов

Теги Док Риверс Милуоки НБА отставки Баскетбол

«Милуоки» уволил трех ассистентов .

«Бакс» и главный тренер Док Риверс решили прекратить сотрудничество с Джошем Оппенгеймером, Сидни Добнером и Ди Джей Бэккером.

После январского назначения в «Милуоки» Риверс пригласил в штаб Дэйва Йоргера, Рекса Каламиана и Пита Домингеса в дополнение к восьми ассистентам, которые уже работали в штабе экс-тренера команды Эдриана Гриффина.

Во время перерыва на Матч звезд «Бакс» уволили ассистента Нэйта Митчелла, но оставили всех остальных помощников.

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6 комментариев
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Риверс зазнался конечно, про Опенгеймера крутой фильм сняли даже, он его решил уволить.
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
В принципе Док может вообще без ассистентов тренировать. Для того, чтобы хриплым голоском поддавать “come on! let’s go!” и в качестве зрителя досматривать концовки игр, ассистенты не нужны.
Если не будет ассистентов, то тогда кто тренировать будет? Док больше менеджер и психолог, грязную тренерскую работу за него делают его правые-левые руки в лице ассистентов
+2
0
+2
В принципе Док может вообще без ассистентов тренировать. Для того, чтобы хриплым голоском поддавать “come on! let’s go!” и в качестве зрителя досматривать концовки игр, ассистенты не нужны.
+2
-1
+1
Ответ xamer 9
Если не будет ассистентов, то тогда кто тренировать будет? Док больше менеджер и психолог, грязную тренерскую работу за него делают его правые-левые руки в лице ассистентов
Док это менеджер… Док это психолог…
Док это заклинатель змей! )
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Док это менеджер… Док это психолог… Док это заклинатель змей! )
Док это доктор вобще то
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0
Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Док это менеджер… Док это психолог… Док это заклинатель змей! )
Не сразу понял, что весь прошлый коммент - один сплошной сарказм)
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