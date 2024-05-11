Док Риверс решил отказаться от помощи трех ассистентов
«Милуоки» уволил трех ассистентов .
«Бакс» и главный тренер Док Риверс решили прекратить сотрудничество с Джошем Оппенгеймером, Сидни Добнером и Ди Джей Бэккером.
После январского назначения в «Милуоки» Риверс пригласил в штаб Дэйва Йоргера, Рекса Каламиана и Пита Домингеса в дополнение к восьми ассистентам, которые уже работали в штабе экс-тренера команды Эдриана Гриффина.
Во время перерыва на Матч звезд «Бакс» уволили ассистента Нэйта Митчелла, но оставили всех остальных помощников.
Док это заклинатель змей! )