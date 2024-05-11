Док Риверс решил отказаться от помощи трех ассистентов

«Милуоки» уволил трех ассистентов .

«Бакс» и главный тренер решили прекратить сотрудничество с Джошем Оппенгеймером, Сидни Добнером и Ди Джей Бэккером.

После январского назначения в « » Риверс пригласил в штаб Дэйва Йоргера, Рекса Каламиана и Пита Домингеса в дополнение к восьми ассистентам, которые уже работали в штабе экс-тренера команды Эдриана Гриффина.

Во время перерыва на Матч звезд «Бакс» уволили ассистента Нэйта Митчелла, но оставили всех остальных помощников.