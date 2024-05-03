Док Риверс: «У нас были проблемы, но давайте отдадим должное «Индиане»
Док Ривес похвалил «Индиану».
Клуб из Индианаполиса прошел «Милуоки» в первом раунде плей-офф в шести матчах.
«Пэйсерс» создали отличную команду, не только молодую. Приобретение Паскаля Сиакама многое меняет для них. Это очень серьезный соперник.
У нас были проблемы, игроки пропускали матчи, это все усложняет, верно? Но давайте отдадим должное «Индиане». Считаю, что они отлично сыграли в этой серии», – заявил главный тренер «Бакс».