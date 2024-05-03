Док Риверс: «У нас были проблемы, но давайте отдадим должное «Индиане»

Теги Док Риверс Индиана Милуоки НБА НБА плей-офф Паскаль Сиакам Баскетбол

Док Ривес похвалил «Индиану».

Клуб из Индианаполиса прошел «Милуоки» в первом раунде плей-офф в шести матчах.

«Пэйсерс» создали отличную команду, не только молодую. Приобретение Паскаля Сиакама многое меняет для них. Это очень серьезный соперник.

У нас были проблемы, игроки пропускали матчи, это все усложняет, верно? Но давайте отдадим должное «Индиане». Считаю, что они отлично сыграли в этой серии», – заявил главный тренер «Бакс».

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4 комментария
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Мало кто знает, но фразы "Камон, ребят, Козловский" изначально тоже придумал Док Риверс
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Если убрать второй абзац, то по этому интервью можно подумать, что Бакс выиграли и прошли дальше. Типы мы их сделали, но надо отдать должное, команда хорошая))
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У вас была одна проблема - это тренер, а точнее человек, который много лет пытается изображать тренера
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Док Риверс и Эмбиид снова в один день оправдываются за поражение в плей офф... Wait a minute!
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