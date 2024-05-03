Док Риверс: «У нас были проблемы, но давайте отдадим должное «Индиане»

Док Ривес похвалил «Индиану».

Клуб из Индианаполиса прошел « » в первом раунде плей-офф в шести матчах.

«Пэйсерс» создали отличную команду, не только молодую. Приобретение Паскаля многое меняет для них. Это очень серьезный соперник.

У нас были проблемы, игроки пропускали матчи, это все усложняет, верно? Но давайте отдадим должное «Индиане». Считаю, что они отлично сыграли в этой серии», – заявил главный тренер «Бакс».