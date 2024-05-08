Чарльз Баркли: «Если бы мне пришлось выбирать между Стефом Карри и Айзейей Томасом, я бы выбрал Айзейю»

Теги Голден Стэйт Айзейя Томас НБА Чарльз Баркли Стефен Карри Баскетбол

Баркли сделал неожиданное заявление по поводу Стефена Карри и Айзейи Томаса.

«Мне жаль Айзейю, потому что он был лучшим маленьким игроком в истории, пока не появился Стеф Карри.

Он так и не получил того признания и уважения, которых заслуживал, и поэтому мне очень жаль. Я испытываю к нему огромное уважение. И буду честен, если бы во время игры мне пришлось выбирать между Стефом Карри и Айзейей, я бы, вероятно, выбрал Айзейю.

Я люблю и Стефа, и Айзейю. Но если бы мне пришлось выбирать между ними, я бы не смог сделать выбор не в пользу Айзейи», – заявил член Зала славы.

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1 комментарий
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помницца Джордан тоже говорил что-то об уважении и любви к Баркли, а потом заявил "НЕНАВИЖУ этого жирного ублюдка")))))))
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