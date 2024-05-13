«Детройт» второй год подряд имеет худший результат в НБА и получает 5-й пик на лотерее

Теги Атланта Детройт НБА драфт НБА Баскетбол

В США состоялась лотерея драфта НБА .

Лотерея определила порядок, в котором клубы лиги будут выбирать первых 14 игроков в первом раунде предстоящего драфта.

В результате жеребьевки первый пик драфта-2024 достался «Атланте», вероятность победы которой составляла всего 3 процента.

«Детройт» второй год подряд имеет худший турнирный результат в НБА и в обоих случаях получает пятый пик по итогам лотереи.

«Пистонс» выложили пост с характерным эмодзи – 🙃.

Шестой год подряд команда с худшим результатом в лиге не получает первый выбор на драфте.

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12 комментариев
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Ну что ж , бог любит троицу - заявил ген.менеджер Детройта
+5
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+5
Карма за сливы
+7
-3
+4
Ответ Вадим flanec
А много буста 5 номера драфта дают команде? Что-то сомневаюсь.
Фокс, Гарленд, Янг, Саггс...
+4
0
+4
На порнхабе есть отдельная категория "болельщики Детройда"
+3
-1
+2
Жаль, конечно, этих добряков
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зато без особого давления можно выцепить бриллиант мимо которого все прошли мимо))
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Ответ Desperadoes
Карма за сливы
А много буста 5 номера драфта дают команде? Что-то сомневаюсь.
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Ответ Вадим flanec
А много буста 5 номера драфта дают команде? Что-то сомневаюсь.
А вы точно поняли мой посыл?
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Ответ Rodbert
Никакая это не лотерея, в закрытой комнате без камер якобы бросают жребий, а потом выходят и оглашают результаты.
Я тоже не верю в прозрачность, но запись закрытой лотереи есть на канале.
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