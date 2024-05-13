«Детройт» второй год подряд имеет худший результат в НБА и получает 5-й пик на лотерее
В США состоялась лотерея драфта НБА .
Лотерея определила порядок, в котором клубы лиги будут выбирать первых 14 игроков в первом раунде предстоящего драфта.
В результате жеребьевки первый пик драфта-2024 достался «Атланте», вероятность победы которой составляла всего 3 процента.
«Детройт» второй год подряд имеет худший турнирный результат в НБА и в обоих случаях получает пятый пик по итогам лотереи.
«Пистонс» выложили пост с характерным эмодзи – 🙃.
Шестой год подряд команда с худшим результатом в лиге не получает первый выбор на драфте.