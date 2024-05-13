Никола Йокич: «Я выручаю Гордона. Поэтому он может говорить, что играет на команду»

Теги Денвер Миннесота НБА НБА плей-офф Аарон Гордон Никола Йокич Баскетбол

Никола Йокич подколол Аарона Гордона.

Форвард «Денвера» во время пресс-конференции отвечал на вопрос, где научился играть на команду. В этот момент в зале появился звездный центровой. 

«Вовремя вы у меня спросили. Видели, как здоровяк появился в зале? Если 3-кратный MVP так может, то и я могу тоже», – с улыбкой произнес Гордон.

Йокич позже прокомментировал слова одноклубника. 

«Просто я выручаю Гордона. Благодаря моим перфомансам он может говорить, что играет на команду.

Если говорить серьезно, то это лучший способ играть в баскетбол», – сказал серб.

«Наггетс» в воскресенье сравняли счет в серии с «Вулвз» – 115:107, 2-2.

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