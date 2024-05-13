Никола Йокич: «Я выручаю Гордона. Поэтому он может говорить, что играет на команду»
Никола Йокич подколол Аарона Гордона.
Форвард «Денвера» во время пресс-конференции отвечал на вопрос, где научился играть на команду. В этот момент в зале появился звездный центровой.
«Вовремя вы у меня спросили. Видели, как здоровяк появился в зале? Если 3-кратный MVP так может, то и я могу тоже», – с улыбкой произнес Гордон.
Йокич позже прокомментировал слова одноклубника.
«Просто я выручаю Гордона. Благодаря моим перфомансам он может говорить, что играет на команду.
Если говорить серьезно, то это лучший способ играть в баскетбол», – сказал серб.
«Наггетс» в воскресенье сравняли счет в серии с «Вулвз» – 115:107, 2-2.