Никола Йокич: «Я выручаю Гордона. Поэтому он может говорить, что играет на команду»

Никола Йокич подколол Аарона Гордона.

Форвард « » во время пресс-конференции отвечал на вопрос, где научился играть на команду. В этот момент в зале появился звездный центровой.

«Вовремя вы у меня спросили. Видели, как здоровяк появился в зале? Если 3-кратный MVP так может, то и я могу тоже», – с улыбкой произнес Гордон.

позже прокомментировал слова одноклубника.

«Просто я выручаю . Благодаря моим перфомансам он может говорить, что играет на команду.

Если говорить серьезно, то это лучший способ играть в баскетбол», – сказал серб.

«Наггетс» в воскресенье сравняли счет в серии с «Вулвз» – 115:107, 2-2.