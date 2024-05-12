О Джи Ануноби еще не возобновил беговые тренировки

Теги травмы Индиана Нью-Йорк НБА Том Тибодо НБА плей-офф О Джи Ануноби Баскетбол

О Джи Ануноби пропускает 4-й матч серии против «Индианы» из-за травмы.

Форвард «Нью-Йорка» продолжает восстанавливаться после растяжения задней поверхности бедра. По словам главного команды Тома Тибодо, Ануноби еще не приступил к беговым тренировкам. Игрок выполняет упражнения в бассейне.

По информации инсайдера Эдриана Воджнаровски, Ануноби скорее всего не примет участия и в пятой игре серии.

«Никс» ведут в серии (2-1) перед второй гостевой игрой. Ануноби был ключевым игроком во втором матче, набрав 28 очков за 28 минут.

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