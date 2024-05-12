О Джи Ануноби еще не возобновил беговые тренировки
О Джи Ануноби пропускает 4-й матч серии против «Индианы» из-за травмы.
Форвард «Нью-Йорка» продолжает восстанавливаться после растяжения задней поверхности бедра. По словам главного команды Тома Тибодо, Ануноби еще не приступил к беговым тренировкам. Игрок выполняет упражнения в бассейне.
По информации инсайдера Эдриана Воджнаровски, Ануноби скорее всего не примет участия и в пятой игре серии.
«Никс» ведут в серии (2-1) перед второй гостевой игрой. Ануноби был ключевым игроком во втором матче, набрав 28 очков за 28 минут.