Руди Гобер о 2-м матче против «Денвера»: «Смотрел игру и держал ребенка на руках»

Теги Денвер Миннесота НБА НБА плей-офф Руди Гобер Баскетбол

Руди Гобер пропустил 2-й матч с «Наггетс» в связи с рождением сына.

«Миннесота» победила без основного центрового и ведет в полуфинале Западной конференции 2-0.

«Это было что-то. Конечно же, я смотрел игру, одновременно держа на руках ребенка. Это было что-то особенное, не мог смотреть на игру команды без эмоций. Энергия, сосредоточенность и решимость парней впечатлили.

Не знаю, было что-то особенное в том, как они вышли. Они вышли отрабатывать все 48 минут.

Это был невероятный день, невероятный способ его завершения для меня и для всей организации», – сказал француз.

Ожидается, что Гобер сыграет в третьем матче серии.

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2 комментария
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Так много желчи в сторону Руди из-за этого мува.
По ходу правильно тут пишут, большинство комментаторов это глупые школьники, которые не понимают, что нет ничего ценнее семьи и твоих близких.
Работ за всю жизнь у тебя будет много и коллег по работе тысячи, а когда с тобой что-то случится, ты нужен будешь только своей семье, все остальные о тебе на следующий день забудут:) Се ля ви
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