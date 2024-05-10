Руди Гобер о 2-м матче против «Денвера»: «Смотрел игру и держал ребенка на руках»
Руди Гобер пропустил 2-й матч с «Наггетс» в связи с рождением сына.
«Миннесота» победила без основного центрового и ведет в полуфинале Западной конференции 2-0.
«Это было что-то. Конечно же, я смотрел игру, одновременно держа на руках ребенка. Это было что-то особенное, не мог смотреть на игру команды без эмоций. Энергия, сосредоточенность и решимость парней впечатлили.
Не знаю, было что-то особенное в том, как они вышли. Они вышли отрабатывать все 48 минут.
Это был невероятный день, невероятный способ его завершения для меня и для всей организации», – сказал француз.
Ожидается, что Гобер сыграет в третьем матче серии.
По ходу правильно тут пишут, большинство комментаторов это глупые школьники, которые не понимают, что нет ничего ценнее семьи и твоих близких.
Работ за всю жизнь у тебя будет много и коллег по работе тысячи, а когда с тобой что-то случится, ты нужен будешь только своей семье, все остальные о тебе на следующий день забудут:) Се ля ви