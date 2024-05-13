Джейлен Брансон: «Это чертова серия, не только один матч»

Джейлен Брансон отреагировал на разгром от «Пэйсерс».

« » победила « » с разницей 32 очка в четвертом матче полуфинала Восточной конференции – 121:89. Это второй результат в истории «Пэйсерс» в плей-офф.

Сразу после игры разыгрывающий «Никс» вступил в легкую перепалку с из «Индианы».

Покидая площадку, лидер «Нью-Йорка» выкрикнул: «Это чертова серия, не только один матч».

Пятая встреча пройдет на площадке нью-йоркской команды во вторник.