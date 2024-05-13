Джейлен Брансон: «Это чертова серия, не только один матч»

Теги Индиана Нью-Йорк НБА НБА плей-офф Паскаль Сиакам Джейлен Брансон Баскетбол

Джейлен Брансон отреагировал на разгром от «Пэйсерс».

«Индиана» победила «Нью-Йорк» с разницей 32 очка в четвертом матче полуфинала Восточной конференции – 121:89. Это второй результат в истории «Пэйсерс» в плей-офф.

Сразу после игры разыгрывающий «Никс» Джейлен Брансон вступил в легкую перепалку с Паскалем Сиакамом из «Индианы».

Покидая площадку, лидер «Нью-Йорка» выкрикнул: «Это чертова серия, не только один матч».

Пятая встреча пройдет на площадке нью-йоркской команды во вторник.

 

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2 комментария
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Неужели Тибодо их все таки загнал
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Вопросов нет, но есть ощущение, что парни наелись. Вчера уже в первой четверти было понятно, что камбэка никакого не будет. Банально выдохлись 4 игрока - Брансон, Харт, Дивинченцо и Хартенштайн. С такой бегающей командой, как "Индиана", играть по 48 минут в каждом матче невероятно тяжело. Вчера, благодаря разгрому, парни смогли отдохнуть. Возможно, этот момент и фактор MSG им поможет в пятом матче.
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