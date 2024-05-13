Тайриз Халибертон: «Не особо взволнованы разницей в счете. Мы просто выиграли один матч»

Теги Индиана Нью-Йорк НБА НБА плей-офф Тайриз Халибертон Баскетбол

Тайриз Халибертон отреагировал на разгром «Нью-Йорка».

«Индиана» победила с разницей 32 очка в четвертом матче – 121:89. Это второй результат в истории «Пэйсерс» в плей-офф.

По словам разыгрывающего Тайриза Халибертона, команда не придает большого значения итоговой разнице и настраивается на следующую игру.

«Не особо взволнованы разницей в счете. Мы просто выиграли один матч, в конечном итоге именно это имеет значение. Победа или поражение – это важно.

Мы всего лишь выиграли один матч, защитили домашнюю площадку. Сейчас возвращаемся в «Гарден», где уступили дважды, хотя считаем, что должны были побеждать. Нужно быть готовыми делать свое дело все 48 минут, когда снова окажемся там», – считает Халибертон.

 

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1 комментарий
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Индиана должна забирать серию, Никс измотаны, скамья очень ограничена, травмы.

Если им хватит сил пройти дальше, то для Бостона это будет точно легчайшая серия.
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