Стивен Эй Смит: «С учетом нагрузки на оставшихся игроков «Никс» начинаешь гадать, когда они посыпятся»

Теги травмы Индиана Нью-Йорк НБА НБА плей-офф Стивен Эй Смит Баскетбол

Стивен Эй Смит переживает о перспективах «Нью-Йорка» в плей-офф.

«Я обеспокоен. С учетом той нагрузки, которую возлагают на оставшихся игроков состава, начинаешь гадать, когда они посыпятся.

Мы достигли того момента, когда я просто хочу, чтобы «Никс» попытались остаться здоровыми. Победа, проигрыш, ничья. Если нужно будет затянуть серию до седьмого матча, это нужно будет сделать. С расчетом на возможное возвращение Ануноби, восстановление Брансона. Потому что сейчас есть вопросы и опасения по всем игрокам ротации», – заключил эксперт ESPN.

«Никс» проведут второй гостевой матч против «Индианы». «Нью-Йорк» ведет в серии – 2-1.

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1 комментарий
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НЙ играет до конца, каждый матч. По-другому вряд ли будет. Отдохнуть еще успеют, а сейчас нужно использовать каждый матч, каждый шанс. Там нет высококлассных игроков за исключением Брансона, это команда "рабочих", которые пашут от начала и до конца полную смену и без перерыва. И благодаря этому побеждают. Зачем рисковать, отдавая целые матчи, если нет гарантий, что даже отдохнувшими они сумеют обыграть ту же Индиану? В этом стиль Тибодо, выжать максимум из возможного.
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