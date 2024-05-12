Стивен Эй Смит: «С учетом нагрузки на оставшихся игроков «Никс» начинаешь гадать, когда они посыпятся»

Стивен Эй Смит переживает о перспективах «Нью-Йорка» в плей-офф.

«Я обеспокоен. С учетом той нагрузки, которую возлагают на оставшихся игроков состава, начинаешь гадать, когда они посыпятся.

Мы достигли того момента, когда я просто хочу, чтобы «Никс» попытались остаться здоровыми. Победа, проигрыш, ничья. Если нужно будет затянуть серию до седьмого матча, это нужно будет сделать. С расчетом на возможное возвращение Ануноби, восстановление Брансона. Потому что сейчас есть вопросы и опасения по всем игрокам ротации», – заключил эксперт ESPN.

«Никс» проведут второй гостевой матч против «Индианы». « » ведет в серии – 2-1.