Джеймс Долан рассказал о региональных трансляциях спортивных команд Нью-Йорка: «Все местные клубы в одном пакете»

Теги Нью-Джерси Рейнджерс Айлендерс Бруклин Нью-Йорк НБА НХЛ MLB Янкис Джеймс Долан телетрансляции Баскетбол

Джеймс Долан исследует возможности новых моделей в спортивных телетрансляциях.

«Когда речь идет об НФЛ, национальный формат вещания оправдывает себя. Но когда мы говорим о баскетболе и хоккее, эта  модель недостаточна. Нам нужны местные активы для местных рынков. Есть большой спрос на это. Люди хотят смотреть местные команды. Нам нужен региональный компонент для трансляций и маркетинга. На данный момент этот сегмент практически уничтожен. В основном из-за перехода на цифровые платформы.

Мы находимся в яме по доходам в этом секторе. Новые модели должны развиваться, стоимость трансляций для тех, кто хочет смотреть конкретные команды, должна стать выше. Будет много новых изменений.

Мы выводим на рынок объединенную платформу с сетью YES. Ведем переговоры по предоставлению объединенного доступа к разному спортивному продукту. Одним словом, вот все местные команды в одном пакете. Хотя сейчас мы в яме по доходам, я все еще считаю, что потребитель хочет подобный доступ, нам нужно только определить способы, как сделать его прибыльным», – заявил владелец «Никс» и «Рейнджерс».

 

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