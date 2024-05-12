Донован Митчелл набрал более 180 очков и 20 трехочковых при 50% реализации за 5 игр плей-офф второй раз в карьере

Теги Бостон Кливленд НБА Баскетбол - видео НБА плей-офф Донован Митчелл Баскетбол

Донован Митчелл показывает уникальную статистику в плей-офф.

Защитник «Кливленда» набрал более 180 очков (184) и 20 трехочковых (21) при 50 и более процентах результативности за 5 игр плей-офф во второй раз в карьере. В первый раз это произошло в сезоне-2019/20. Митчелл остается единственным игроком в истории, добившимся подобных показателей.

В третьей игре серии с «Бостоном» (1-2) защитник записал на свой счет 33 очка, 6 подборов, 3 передачи и 2 перехвата при 12 из 22 с игры, 7 из 12 трехочковых и 2 из 3 штрафных.

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4 комментария
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Ощущение будто Митчелл играет 1 х 9
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Кто смотрел матч, как там остальные играли? Кто-то поддержал?
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Матч смотрел. Шикарная игра, движение мяча Бостона конечно на великолепном уровне (привет всем Хейтерам Мазулы), Митчел до 4 четверти был абсолютно неудержим, в четвертой уже не пошло, но он и не робот, да и вряд ли это что-то изменило бы, ведь все преимущетсво было добыто еще в первой половине. Кливленд молодцы, оставили себя полностью на паркете. Качество баскетбола было гораздо выше чем в серии Далласа и Оклы, ну а Митчелл в этом ПО, я надеюсь не оставил не оставил ни у кого никаких сомнений о том, что вокруг него можно и нужно строить команду
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Ответ dev0
Кто смотрел матч, как там остальные играли? Кто-то поддержал?
+12 у Уэйда вижу
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