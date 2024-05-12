Донован Митчелл набрал более 180 очков и 20 трехочковых при 50% реализации за 5 игр плей-офф второй раз в карьере

Донован Митчелл показывает уникальную статистику в плей-офф.

Защитник « » набрал более 180 очков (184) и 20 трехочковых (21) при 50 и более процентах результативности за 5 игр плей-офф во второй раз в карьере. В первый раз это произошло в сезоне-2019/20. Митчелл остается единственным игроком в истории, добившимся подобных показателей.

В третьей игре серии с « » (1-2) защитник записал на свой счет 33 очка, 6 подборов, 3 передачи и 2 перехвата при 12 из 22 с игры, 7 из 12 трехочковых и 2 из 3 штрафных.