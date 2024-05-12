Пи Джей Вашингтон, Лука Дончич и Кайри Ирвинг набрали 71 очко на троих в победной игре с «Оклахомой»

«Даллас» победил «Оклахому» со счетом 105:101.

Лучшими в составе «Мэверикс» стали форвард и защитники и .

На счету Вашингтона 27 очков, 6 подборов и 2 передачи при 11 из 23 с игры и 5 из 12 трехочковых.

Дончич набрал 22 очка, 15 подборов, 5 передач и 2 перехвата, реализовав 7 из 17 бросков с игры, 1 из 4 из-за дуги и 7 из 10 со штрафной линии.

Ирвинг добавил к командной статистике 22 очка, 5 подборов, 7 передач, 1 перехват и 1 блок-шот при 10 из 17 с игры и 2 из 6 трехочковых.

« » повел в серии второго раунда плей-офф – 2-1.