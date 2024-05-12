Капитан «Зенита» Андрей Зубков: «Мы должны начать с забитого мяча, и тогда пойдет все, как должно быть»

Теги ЦСКА Зенит Единая лига ВТБ Андрей Зубков Баскетбол

Андрей Зубков поделился настроем на четвертый матч с ЦСКА.

«Мы не были готовы к такой агрессивной игре от ЦСКА, хотя мы прекрасно понимали, что дома они будут намного сильнее, не так как они играли у нас. Мы начали очень плохо, не выполнили установку тренера — нужно было сыграть одно, а мы три раза потеряли мяч, и потом все пошло как-то наперекосяк. ЦСКА играл довольно-таки жестко, гнул свою линию, мы не смогли найти выход из этой ситуации.
нужно с первых же секунд выходить такими же агрессивными в нападении и защите, как твои соперники и просто выполнять то, что дает нам тренер. Думаю, мы должны начать с забитого мяча, и тогда пойдет все, как должно быть», – заключил форвард «Зенита».

Клуб из Санкт-Петербурга начал первую гостевую встречу, пропустив рывок ЦСКА, и закончил матч с худшим показателем реализации в этом розыгрыше плей-офф, набрав всего 61 очко. Счет в серии 2-1 в пользу москвичей.

Команды проведут четвертый матч 12 мая в 16:00 по московскому времени.

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