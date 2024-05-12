«Финикс» официально объявил о подписании Майка Буденхольцера на должность главного тренера

Майк Буденхольцер стал главным тренером «Санз».

«Мы воодушевлены возможностью работы с на посту главного тренера в «Санз» в его родном штате. Майк неоднократно подтвердил свой статус одного из наиболее успешных тренеров лиги. Он тот самый лидер, который выведет нас на новый уровень и позволит реализовать чемпионские амбиции», – заявил владелец « » Мэт Ишбия.

«Его особенная баскетбольная хватка, чемпионский статус и элитное положение среди тренеров будут бесценны в нашей борьбе за титул. Мы уверены, что под его руководством мы станем еще более успешны», – прокомментировал назначение генеральный менеджер .

«Горжусь возможностью стать главным тренером «Санз», команды, за которую я болел в детстве. Хочу поблагодарить руководство клуба за этот шанс. Счастлив поработать с настолько талантливым составом из игроков, которые готовы соревноваться и играть в тот тип баскетбола, который раскроет их лучшие стороны и объединит в борьбе за звание чемпионов», – заключил новый главный тренер.

Буденхольцер провел по пять сезонов во главе «Атланты» и « », привел «Хокс» к рекордным 60 победам в сезоне-2014/15 и «Бакс» к чемпионству. Специалист выводил свои команды в плей-офф в 9 сезонах из 10 на посту главного тренера. Шесть раз достигал полуфинала и три раза финала конференции. Его показатель в 53,8% побед в плей-офф находится на 11 месте среди тренеров с более 100 игр на этом этапе турнира.