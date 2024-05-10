Майк Уилбон о «Санз»: «Ред Ауэрбах, Фил Джексон и Пэт Райли не решили бы их проблем»

Теги Фил Джексон Пэт Райли Финикс Майк Буденхольцер Ред Ауэрбах Баскетбол

Майк Уилбон высказался по поводу найма Майка Буденхольцера.

«Он не решит проблемы «Финикса». Ред Ауэрбах, Фил Джексон и Пэт Райли не решили бы их проблем. Их состав имеет смертельную слабость.

Это происходило весь сезон. Люди хотят обвинить одного из их парней или пару. Или трех. Нет. У них нет того, кто будет вести и направлять эту команду в нужное время. В последних четвертях, в критические минуты. Такого человека в ротации нет. Буденхольцеру нужно произвести существенное изменение состава, и я не говорю о небольших перестановках, о дальней части скамейки или глубине. Дело в основном составе. Смогут ли они это сделать? Как это сделать? Им придется обменять одну из их звезд, чтобы изменить будущее «Санз».

Ни один тренер, как бы он ни был хорош, не сможет исправить ситуацию. Это лига игроков», – заявил эксперт ESPN.

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1 комментарий
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взять била этотогромная ошибка была
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