«Финикс» и Буденхольцер договорились о 5-летнем контракте. Нового тренера объявят в субботу
Майк Буденхольцер и «Финикс» договорились о контракте.
Стороны заключат 5-летнее соглашение. «Санз» официально объявят имя нового главного тренера в субботу.
Ожидается, что Буденхольцер будет сопровождать команду на драфт-комбайне НБА в Чикаго, который начнется в эти выходные. Работа над созданием тренерского штаба уже началась.
В четверг «Санз» уволили Фрэнка Вогеля, который руководил командой в сезоне-23/24. Команда вылетела в первом раунде плей-офф.
По неофициальной информации, Буденхольцер будет зарабатывать около 10 миллионов долларов за сезон.
Буденхольцер привел «Милуоки» к чемпионскому титулу в сезоне-20/21.
повезло))