«Финикс» и Буденхольцер договорились о 5-летнем контракте. Нового тренера объявят в субботу

Теги Финикс НБА Майк Буденхольцер Фрэнк Вогель Баскетбол

Майк Буденхольцер и «Финикс» договорились о контракте.

Стороны заключат 5-летнее соглашение. «Санз» официально объявят имя нового главного тренера в субботу.

Ожидается, что Буденхольцер будет сопровождать команду на драфт-комбайне НБА в Чикаго, который начнется в эти выходные. Работа над созданием тренерского штаба уже началась.

В четверг «Санз» уволили Фрэнка Вогеля, который руководил командой в сезоне-23/24. Команда вылетела в первом раунде плей-офф.

По неофициальной информации, Буденхольцер будет зарабатывать около 10 миллионов долларов за сезон.

Буденхольцер привел «Милуоки» к чемпионскому титулу в сезоне-20/21.

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1 комментарий
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норм отступные получит
повезло))
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