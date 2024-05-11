«Финикс» и Буденхольцер договорились о 5-летнем контракте. Нового тренера объявят в субботу

Майк Буденхольцер и «Финикс» договорились о контракте.

Стороны заключат 5-летнее соглашение. «Санз» официально объявят имя нового главного тренера в субботу.

Ожидается, что будет сопровождать команду на драфт-комбайне в Чикаго, который начнется в эти выходные. Работа над созданием тренерского штаба уже началась.

В четверг «Санз» уволили , который руководил командой в сезоне-23/24. Команда вылетела в первом раунде плей-офф.

По неофициальной информации, Буденхольцер будет зарабатывать около 10 миллионов долларов за сезон.

Буденхольцер привел «Милуоки» к чемпионскому титулу в сезоне-20/21.