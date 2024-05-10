Майк Буденхольцер будет зарабатывать около 10 миллионов долларов за сезон в «Финиксе»

Теги переходы Милуоки Финикс Майк Буденхольцер Фрэнк Вогель Дэвид Фицдэйл Шэмс Чарания Баскетбол

Майк Буденхольцер станет главным тренером «Санз».

По сообщению Шэмса Чарании, Буденхольцер будет зарабатывать в районе 10 миллионов долларов за сезон.

Ассистент главного тренера Дэвид Фицдэйл получит должность во фронт-офисе команды.

Уволенный ранее Фрэнк Вогель провел на посту один сезон. Новый главный тренер станет третьим в «Финиксе» за последние три года.

Буденхольцер привел «Милуоки» к чемпионскому титулу в сезоне-2020/21.

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11 комментариев
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Для меня он элитный тренер и до сих пор я не пойму какого *** его убрали с Милуоки, когда они шли на 70 -75 % побед на тот момент. Я в первый раз такое видел.... Жаль ЛАл его проигнорировали, мне кажется , он лучший из тех, кого можно на данный момент было подписать
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Срубит конечно денег, но этому Финиксу уже ничто не поможет
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Буденхольцер должен новую команду строить, Дюранта нужно отдавать пока будут что давать, Билла вряд ли сплавят будет он в Финиксе еще долго
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"«Санз» наймут третьего главного тренера за три года" - ложь
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Бада конечно после чемпионского ПО раскусили быстро и ничего нового он так добавить и не смог в игру оленей в итоге , посмотрим что придумал за год отдыха.
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Ответ blooooomka
Для меня он элитный тренер и до сих пор я не пойму какого *** его убрали с Милуоки, когда они шли на 70 -75 % побед на тот момент. Я в первый раз такое видел.... Жаль ЛАл его проигнорировали, мне кажется , он лучший из тех, кого можно на данный момент было подписать
Тогда про него писали что физрук. Играет по одной тактике
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Ответ blooooomka
Для меня он элитный тренер и до сих пор я не пойму какого *** его убрали с Милуоки, когда они шли на 70 -75 % побед на тот момент. Я в первый раз такое видел.... Жаль ЛАл его проигнорировали, мне кажется , он лучший из тех, кого можно на данный момент было подписать
Дэвид Блатт, 2016 год
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Ответ ЖекаМЭН!
Дэвид Блатт, 2016 год
Заменив Дэвида Блатта Кавс взяли титул камбэкнув с 1:3 у команды 73:9.
Решение очевидно верное, надо менять тренера, если не справляешься с главной звездой или не нравишься ей.
А тут Милуоки ничего не взяли после увольнения Бада.
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Ответ ЖекаМЭН!
Дэвид Блатт, 2016 год
причём он , я про этот год
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Ответ Swhat
Тогда про него писали что физрук. Играет по одной тактике
В итоге стало понятно, что это не ограничение Майка, это ограничение Яниса.
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Ответ blooooomka
Для меня он элитный тренер и до сих пор я не пойму какого *** его убрали с Милуоки, когда они шли на 70 -75 % побед на тот момент. Я в первый раз такое видел.... Жаль ЛАл его проигнорировали, мне кажется , он лучший из тех, кого можно на данный момент было подписать
Потому что Джон Хорст худший гм лиги
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