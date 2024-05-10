Майк Буденхольцер будет зарабатывать около 10 миллионов долларов за сезон в «Финиксе»

Майк Буденхольцер станет главным тренером «Санз».

По сообщению , будет зарабатывать в районе 10 миллионов долларов за сезон.

Ассистент главного тренера получит должность во фронт-офисе команды.

Уволенный ранее провел на посту один сезон. Новый главный тренер станет третьим в «Финиксе» за последние три года.

Буденхольцер привел « » к чемпионскому титулу в сезоне-2020/21.