Майк Буденхольцер будет зарабатывать около 10 миллионов долларов за сезон в «Финиксе»
Майк Буденхольцер станет главным тренером «Санз».
По сообщению Шэмса Чарании, Буденхольцер будет зарабатывать в районе 10 миллионов долларов за сезон.
Ассистент главного тренера Дэвид Фицдэйл получит должность во фронт-офисе команды.
Уволенный ранее Фрэнк Вогель провел на посту один сезон. Новый главный тренер станет третьим в «Финиксе» за последние три года.
Буденхольцер привел «Милуоки» к чемпионскому титулу в сезоне-2020/21.
Решение очевидно верное, надо менять тренера, если не справляешься с главной звездой или не нравишься ей.
А тут Милуоки ничего не взяли после увольнения Бада.