Стивен Эй Смит: «Что вообще происходит с Джейсоном Тейтумом?»

Стивен Эй Смит остался в недоумении от поражения «Бостона».

«Мы знаем, что считает себя одним из лучших игроков лиги, мы считаем так же, знаем, как он может влиять на игру. Я фанат Тейтума. Но не понимаю, какого черта с ним происходит. Его цифры в этом плей-офф худшие с 2019 года. Ожидания выросли, но он находится на спаде.

7 игр в плей-офф. 21,7 очка при 40,7% с игры, 27% трехочковых. Что это вообще такое? Мы не этого ожидали от Тейтума. Ты в «Бостоне». Ты проигрываешь, уступая по ходу встречи на 29 очков, на домашней арене команде, которая должна быть значительно слабее. Поражения случаются. Но не такие.

Если бы Име Удока был главным тренером « », они были бы чемпионами. Возможно, в прошлом году. Вот, что я думаю», – заявил .

«Бостон» уступил « » во второй домашней встрече в рамках полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции (94:118, 1-1).

На счету форварда «Селтикс» Джейсона Тейтума – 25 очков, 7 подборов и 6 передач.