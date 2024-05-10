Стивен Эй Смит: «Что вообще происходит с Джейсоном Тейтумом?»

Теги Бостон Кливленд Име Удока НБА НБА плей-офф Джейсон Тейтум Стивен Эй Смит Баскетбол

Стивен Эй Смит остался в недоумении от поражения «Бостона».

«Мы знаем, что Джейсон Тейтум считает себя одним из лучших игроков лиги, мы считаем так же, знаем, как он может влиять на игру. Я фанат Тейтума. Но не понимаю, какого черта с ним происходит. Его цифры в этом плей-офф худшие с 2019 года. Ожидания выросли, но он находится на спаде.

7 игр в плей-офф. 21,7 очка при 40,7% с игры, 27% трехочковых. Что это вообще такое? Мы не этого ожидали от Тейтума. Ты в «Бостоне». Ты проигрываешь, уступая по ходу встречи на 29 очков, на домашней арене команде, которая должна быть значительно слабее. Поражения случаются. Но не такие.

Если бы Име Удока был главным тренером «Бостона», они были бы чемпионами. Возможно, в прошлом году. Вот, что я думаю», – заявил Стивен Эй Смит.

«Бостон» уступил «Кливленду» во второй домашней встрече в рамках полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции (94:118, 1-1).

На счету форварда «Селтикс» Джейсона Тейтума – 25 очков, 7 подборов и 6 передач.

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4 комментария
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Так и не понял, проблема с Тейтумом или с их тренером, когда решил набросить и набросил сразу побольше.
Или он хочет сказать что с Удокой Тейтум бросал бы по другому в этих матчах?
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Ничего не случилось. Еслт Стивен верещит про кого-то и бьется в истерике, значит ничего не случилось. Всегда так было
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«Набор очков – последнее, что меня беспокоит» – сказал Тейтум. )
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